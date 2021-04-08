Губернатор Ульяновской области подал в отставку
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил об уходе в отставку, чтобы баллотироваться в Госдуму. На сегодняшний день он дольше всех оставался действующим губернатором.
«Полагаю, что работая на благо жителей области в Государственной думе смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона», — написал Морозов в своем Facebook. Он отметил, что именно этим желанием «обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора».
«Полагаю, что работая на благо жителей области в Государственной Думе смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона», — пояснил Морозов. О кандидатурах на замещение его должности он не сообщил.
Сергей Морозов родился в 1959 г. в Ульяновске. В 2000-2004 гг. он был мэром одного из райцентров области- Димитровграда. Морозов находится в должности губернатора Ульяновской области с 6 января 2005 года.
Накануне в отставку ушел глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он возглавлял республику с 2007 г. и роработал на своем посту почти три срока. Его полномочия истекали в сентябре этого года. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, называли его человеком, близким к министру обороны Сергею Шойгу. Президент России Владимир Путин назначил Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы республики Тыва.