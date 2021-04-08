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Губернатор Ульяновской области подал в отставку

Ведомости

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил об уходе в отставку, чтобы баллотироваться в Госдуму. На сегодняшний день он дольше всех оставался действующим губернатором.

«Полагаю, что работая на благо жителей области в Государственной думе смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона», — написал Морозов в своем Facebook. Он отметил, что именно этим желанием «обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора».

«Полагаю, что работая на благо жителей области в Государственной Думе смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона», — пояснил Морозов. О кандидатурах на замещение его должности он не сообщил.

Сергей Морозов родился в 1959 г. в Ульяновске. В 2000-2004 гг. он был мэром одного из райцентров области- Димитровграда. Морозов находится в должности губернатора Ульяновской области с 6 января 2005 года.

Накануне в отставку ушел глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он возглавлял республику с 2007 г. и роработал на своем посту почти три срока. Его полномочия истекали в сентябре этого года. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, называли его человеком, близким к министру обороны Сергею Шойгу. Президент России Владимир Путин назначил Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы республики Тыва.

Ранее по теме: Путин назначил Ховалыга врио главы Тувы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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