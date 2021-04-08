Губернатор Ульяновской области подал в отставку

«Полагаю, что работая на благо жителей области в Государственной думе смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона», — написал Морозов в своем Facebook. Он отметил, что именно этим желанием «обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора».