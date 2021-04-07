Путин назначил Ховалыга врио главы Тувы
Президент России Владимир Путин назначил Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы республики Тыва. Он сменил Шолбана Кара-оола, который подал в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
После назначения глава российского государства провел встречу с Ховалыгом в режиме видеоконференцсвязи, уточили в пресс-службе Кремля.
Ховалыгу 53 года. Он родился в Туве и работал на разных постах в республике. С 1994 по 2004 годы возглавлял территориальный орган Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве, потом работал в Минфине республики. В 2007 году был назначен министром земельных и имущественных отношений Тывы. А с 2008 по 2018 год был мэром столицы Тывы — города Кызыла. В 2018 году был назначен гендиректором АО «Тываэнергосбыт». Является членом «Единой России».
Шолбан Кара-оол возглавлял Тыву с 2007 года, он член высшего совета «Единой России». Проработал на своем посту почти три срока. Его полномочия истекали в сентябре этого года. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, называли его человеком, близким к министру обороны Сергею Шойгу.
Выборы главы региона должны пройти 19 сентября в единый день голосования.