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Путин назначил Ховалыга врио главы Тувы

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы республики Тыва. Он сменил Шолбана Кара-оола, который подал в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

После назначения глава российского государства провел встречу с Ховалыгом в режиме видеоконференцсвязи, уточили в пресс-службе Кремля.

Ховалыгу 53 года. Он родился в Туве и работал на разных постах в республике. С 1994 по 2004 годы возглавлял территориальный орган Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве, потом работал в Минфине республики. В 2007 году был назначен министром земельных и имущественных отношений Тывы. А с 2008 по 2018 год был мэром столицы Тывы — города Кызыла. В 2018 году был назначен гендиректором АО «Тываэнергосбыт». Является членом «Единой России».

Шолбан Кара-оол возглавлял Тыву с 2007 года, он член высшего совета «Единой России». Проработал на своем посту почти три срока. Его полномочия истекали в сентябре этого года. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, называли его человеком, близким к министру обороны Сергею Шойгу.

Выборы главы региона должны пройти 19 сентября в единый день голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных