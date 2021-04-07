Путин назначил Ховалыга врио главы Тувы

Ховалыгу 53 года. Он родился в Туве и работал на разных постах в республике. С 1994 по 2004 годы возглавлял территориальный орган Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве, потом работал в Минфине республики. В 2007 году был назначен министром земельных и имущественных отношений Тывы. А с 2008 по 2018 год был мэром столицы Тывы — города Кызыла. В 2018 году был назначен гендиректором АО «Тываэнергосбыт». Является членом «Единой России».