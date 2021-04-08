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Нидерланды решили не использовать вакцину AstraZeneca для людей младше 60

Ведомости

Нидерланды решили не возобновлять использование вакцины AstraZeneca для лиц младше 60 лет, им предложат препараты других производителей, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге, пишет газета Algemeen Dagblad.

Как поясняет издание, решение было принято в соответствии с рекомендацией Совета здравоохранения Нидерландов. Он призвал не использовать вакцину AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, при этом для лиц старше 60 рекомендовал продолжить вакцинацию этим препаратам.

Ранее в Нидерландах прекратили использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за участившихся случаев образования тромбоза. О связи между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза сообщало Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Оно пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов этой вакцины.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что преимущества препарата превышают риски, отметив, что работа по анализу вакцины продолжается, в том числе совместно с EMA.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств связи тромбоза и вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных