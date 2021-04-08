Нидерланды решили не использовать вакцину AstraZeneca для людей младше 60

Ранее в Нидерландах прекратили использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за участившихся случаев образования тромбоза. О связи между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза сообщало Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Оно пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов этой вакцины.