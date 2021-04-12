ВОЗ заявила о росте случаев коронавируса в мире седьмую неделю подряд

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано свыше 136 млн случаев коронавируса. Лидером по этому показателю являются США с 31,2 млн выявленных заражений. На втором месте — Индия (13,53 млн), а на третьем — Бразилия (13,48 млн). Россия занимает пятую строчку с 4,6 млн зафиксированных случаев заражения инфекцией. Всего с начала пандемии в мире умерли 2,9 млн человек.