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ВОЗ заявила о росте случаев коронавируса в мире седьмую неделю подряд

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, а смертность — четвертую. Об этом, как передает ТАСС, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев [заболевания] и четвертую неделю подряд — рост смертности», — сказал он на брифинге в Женеве.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано свыше 136 млн случаев коронавируса. Лидером по этому показателю являются США с 31,2 млн выявленных заражений. На втором месте — Индия (13,53 млн), а на третьем — Бразилия (13,48 млн). Россия занимает пятую строчку с 4,6 млн зафиксированных случаев заражения инфекцией. Всего с начала пандемии в мире умерли 2,9 млн человек.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 320 человек, следует из статистики оперативного штаба. Скончались 277 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 649 710. Умерли за все время пандемии 103 263 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных