ВОЗ заявила о росте случаев коронавируса в мире седьмую неделю подряд
Заболеваемость коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, а смертность — четвертую. Об этом, как передает ТАСС, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев [заболевания] и четвертую неделю подряд — рост смертности», — сказал он на брифинге в Женеве.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано свыше 136 млн случаев коронавируса. Лидером по этому показателю являются США с 31,2 млн выявленных заражений. На втором месте — Индия (13,53 млн), а на третьем — Бразилия (13,48 млн). Россия занимает пятую строчку с 4,6 млн зафиксированных случаев заражения инфекцией. Всего с начала пандемии в мире умерли 2,9 млн человек.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8 320 человек, следует из статистики оперативного штаба. Скончались 277 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 649 710. Умерли за все время пандемии 103 263 человека.