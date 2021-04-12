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Голикова поручила Ростуризму подготовить пакет мер поддержки туристов

Ведомости

Ростуризму было дано поручение подготовить пакет мер поддержки для туристов на фоне отмены авиасообщения с Танзанией и Турцией с 15 апреля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. 

«Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами, и мы в самые сжатые сроки ждем предложения. Речь идет и о финансовых и не о финансовых мерах поддержки», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24». 

Туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 1 июня забронировали около полумиллиона россиян. Об этом сообщили «РИА Новости» в ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня текущего года из-за эпидемиологической обстановки. 

По словам Голиковой, соответствующие ограничения будут действовать и на продажу туроператорами путевок в эти страны. При этом в случае изменения ситуации россиян проинформируют о возможности приобрести туры.

Ранее по теме: Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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