Голикова поручила Ростуризму подготовить пакет мер поддержки туристов

«Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами, и мы в самые сжатые сроки ждем предложения. Речь идет и о финансовых и не о финансовых мерах поддержки», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».