Голикова поручила Ростуризму подготовить пакет мер поддержки туристов
Ростуризму было дано поручение подготовить пакет мер поддержки для туристов на фоне отмены авиасообщения с Танзанией и Турцией с 15 апреля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.
«Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами, и мы в самые сжатые сроки ждем предложения. Речь идет и о финансовых и не о финансовых мерах поддержки», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 1 июня забронировали около полумиллиона россиян. Об этом сообщили «РИА Новости» в ассоциации туроператоров России (АТОР).
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня текущего года из-за эпидемиологической обстановки.
По словам Голиковой, соответствующие ограничения будут действовать и на продажу туроператорами путевок в эти страны. При этом в случае изменения ситуации россиян проинформируют о возможности приобрести туры.