Путин рассказал о решении повысить зарплаты космонавтам
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли заявил, что принято решение увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь. Трансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».
«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен», — цитирует «РИА Новости» Путина.
В День космонавтики Путин провел в режиме видеоконференции совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в России. Перед этим он возложил цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина в Энгельсе Саратовской области, где состоялось его приземление.