Главу «Альянса врачей» оштрафовали за акцию возле ИК-2 в Покрове
Петушинский районный суд Владимирской области оштрафовал на 180 тыс. руб. главу «Альянса врачей» (признана Минюстом НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву за организацию несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове, где содержится основатель ФБК (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Васильевой Михаила Арсеньева.
«Петушинский районный суд Владимирской области только что оштрафовал главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву на 180 тыс. рублей за акцию у ИК-2 в Покрове 6 апреля», — сказал Арсеньев, добавив, что судья отказал в удовлетворении ходатайства о допуске прокурора и вызове свидетелей.
6 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали сторонников Навального возле ИК-2 в Покрове во время проходящей там несогласованной акции.
Акцию протеста Васильева анонсировала заранее. Ее цель — потребовать оказать находящемуся в колонии Навальному медицинскую помощь и пустить к нему врачей. Полиция потребовала от собравшихся разойтись. Число участников акции не уточняется.
5 апреля Навального перевели в медсанчасть ИК-2, сообщала ФСИН. До этого Навальный в Instagram заявил, что у него поднялась температура и начался кашель. Ранее основатель ФБК сообщал о болях в спине и проблемах с ногой, в частности, потере чувствительности, а также заявлял о том, что к нему не пропускают передачи медикаментов и лечащего врача.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет.