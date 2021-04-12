Туроператоры назвали приостановку полетов в Турцию ударом по индустрии
Приостановка поездок в Турцию станет тяжелым ударом для пострадавшего от пандемии и ограничений на поездки туристического бизнеса, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), передает «Интерфакс»
«Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым тяжелым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для не состоявшихся в 2020 году», — заявили в РСТ. Потенциальная необходимость вновь возвращать деньги клиентам дополнительно ухудшит положение туристических компаний.
В РСТ также отметили, что закрытие Турции на майские праздники оставит без возможности отдыха и тех россиян, что не успели забронировать такие направления, как Сочи, Крым и другие курортные места Юга России. «Практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму на майские уже раскуплены, там сейчас практически не осталось мест», — добавили в организации.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на совместном брифинге с главой Роспотребнадзора Анной Поповой сообщила, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Исключения составят направления, необходимые для участия компании «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, а также направления для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в Турции. Таким образом, останутся только два рейса в неделю: Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.