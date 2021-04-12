Роспотребнадзор назвал срок создания вакцин против новых мутаций коронавируса
Для создания вакцины, действующей против новых мутаций коронавируса, потребуется не более двух месяцев, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».
«Не более двух месяцев на это потребуется. Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат», — сказал Горелов, пояснив, что результатом является «способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции».
По данным Роспотребнадзора, всего в мире выявлено около 40 тыс. вариантов вируса.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.