В Турции заявили о наступлении самого тяжелого периода пандемии в стране
Турция в настоящее время проходит самый сложный период пандемии, там за последние сутки зафиксировано более 52 тыс. новых случаев коронавируса, заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа агентству Anadolu.
«Мы должны рассматривать Рамадан как очень важный период, особенно с точки зрения мер предосторожности. Мы переживаем новый пиковый период, в течение которого растет заболеваемость», — сказал Коджа. По его словам, гражданам Турции необходимо снизить свою мобильность и число социальных контактов, однако о новых ограничениях пока не объявлялось
«Завтра мы представим альтернативные предложения на заседании Кабинета министров», — сказал Коджа. Он подчеркнул необходимость новых ограничений тем, что 80% населения Турции «живет в городах с очень высоким риском».
«85% новых случаев вызваны "британским"штаммом, 59% коек занято, а реанимации заняты на 67,4% Это серьезно, данные угрожающие», — сказал Коджа. По данным Минздрава Турции, на 12 апреля зафиксированы рекордные 52 676 случаев коронавируса за сутки.
Коджа также добавил, что в Турцию в ближайшее время прибудет делегация специалистов из России, которая оценит распространение коронавирусной инфекции в «туристических регионах», где уже введена практика ковидных паспортов, и, на основании полученных данных, может вновь разрешить отправку в них российских туристов.
Ранее сегодня правительство объявило, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. В Турции с конца марта введен комендантский час, «красной зоной» названы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталь, Айдына и Муглы .