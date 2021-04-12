Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

В Турции заявили о наступлении самого тяжелого периода пандемии в стране

Ведомости

Турция в настоящее время проходит самый сложный период пандемии, там за последние сутки зафиксировано более 52 тыс. новых случаев коронавируса, заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа агентству Anadolu.

«Мы должны рассматривать Рамадан как очень важный период, особенно с точки зрения мер предосторожности. Мы переживаем новый пиковый период, в течение которого растет заболеваемость», — сказал Коджа. По его словам, гражданам Турции необходимо снизить свою мобильность и число социальных контактов, однако о новых ограничениях пока не объявлялось

«Завтра мы представим альтернативные предложения на заседании Кабинета министров», — сказал Коджа. Он подчеркнул необходимость новых ограничений тем, что 80% населения Турции «живет в городах с очень высоким риском».

«85% новых случаев вызваны "британским"штаммом, 59% коек занято, а реанимации заняты на 67,4% Это серьезно, данные угрожающие», — сказал Коджа. По данным Минздрава Турции, на 12 апреля зафиксированы рекордные 52 676 случаев коронавируса за сутки.

Коджа также добавил, что в Турцию в ближайшее время прибудет делегация специалистов из России, которая оценит распространение коронавирусной инфекции в «туристических регионах», где уже введена практика ковидных паспортов, и, на основании полученных данных, может вновь разрешить отправку в них российских туристов.

Ранее сегодня правительство объявило, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. В Турции с конца марта введен комендантский час, «красной зоной» названы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталь, Айдына и Муглы .

Ранее по теме: Туроператоры назвали приостановку полетов в Турцию ударом по индустрии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных