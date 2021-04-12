«Аэрофлот» рассказал об условиях обмена и возврата билетов на рейсы в Турцию

Ранее сегодня в правительстве объявили, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этой стране. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Исключения составят направления, необходимые для участия компании «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, а также направления для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в Турции. Таким образом, останутся только два рейса в неделю: Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. На тот же срок и по той же причине будет ограничено авиасообщение с Танзанией.