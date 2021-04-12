«Аэрофлот» рассказал об условиях обмена и возврата билетов на рейсы в Турцию
«Аэрофлот» после решения правительства о заморозке авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом начинает обмен и возврат билетов, забронированных на эти даты. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Там отметили, что 13 и 14 апреля полеты из Москвы в Стамбул (5 рейсов в день), Анталию (2 рейса в день), из Санкт-Петербурга в Анталию 14 апреля и обратно продолжатся «по действующему расписанию», а предложение билетов на возвращающиеся рейсы может быть даже увеличено.
«Аэрофлот» предложит своим пассажир так называемые «вынужденные» условия обмена и возврата приобретённых авиабилетов. «Мы предложим переоформление на новые даты 13 или 14 апреля без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление (в том числе через Москву для перевозок между СПб и Анталией); возврат авиабилетов Аэрофлота, включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Анталией/Бодрумом/Даламаном, а также между СПб и Анталией на даты между 15 апреля и 01 июня, без применения штрафных санкций», — пояснили в авиакомпании. Там пообещали разместить дополнительную информацию на своем сайте в течение суток.
Авиакомпания S7 заявила, что приостанавливает рейсы в Турцию. «Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня», — говорится в заявлении авиакомпании. Там деталей будущего обмена билетов не привели и отметили, что ждут дальнейших подробностей от властей. Рейсы будут отменены из Москвы и Новосибирска в Анталью и Даламан.
Ранее сегодня в правительстве объявили, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этой стране. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Исключения составят направления, необходимые для участия компании «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, а также направления для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в Турции. Таким образом, останутся только два рейса в неделю: Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. На тот же срок и по той же причине будет ограничено авиасообщение с Танзанией.