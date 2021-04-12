В АТОР исключили возвращение полной стоимости аннулированных туров в Турцию

Ранее сегодня в Российском союзе туриндустрии (РСТ) уже назвали приостановку авиасообщения с Турцией «ударом» по отрасли, не восстановившейся после ограничений 2020 г. Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в стране с 15 апреля до 1 июня. «Аэрофлот» и S7 уже объявили о приостановке рейсов в Турцию и запуске процедуры обмена билетов.