В АТОР исключили возвращение полной стоимости аннулированных туров в Турцию
Полная стоимость тура в Турцию, авиасообщение с которой прерывается с 15 апреля, не будет возвращаться при его аннулировании, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Москва-24».
«В случае аннулирования тура будут применяться, к сожалению, штрафные санкции по фактически понесенным расходам, так как направление временно ограничено... Аннулировать тур крайне невыгодно. В этом случае вы просто потеряете часть денег», — сказал Горин. По его словам, возможны только две опции: «либо перенос, либо поиск альтернативного направления».
Ранее сегодня в Российском союзе туриндустрии (РСТ) уже назвали приостановку авиасообщения с Турцией «ударом» по отрасли, не восстановившейся после ограничений 2020 г. Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в стране с 15 апреля до 1 июня. «Аэрофлот» и S7 уже объявили о приостановке рейсов в Турцию и запуске процедуры обмена билетов.
По данным Минздрава Турции, за последние сутки в стране было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 52 676. Глава ведомства Фахреттин Коджа заявил, что это самый сложный этап пандемии для страны и анонсировал возможные новые ограничения для ее граждан. С конца марта в крупных городах Турции действует комендантский час.