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В АТОР исключили возвращение полной стоимости аннулированных туров в Турцию

Ведомости

Полная стоимость тура в Турцию, авиасообщение с которой прерывается с 15 апреля, не будет возвращаться при его аннулировании, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Москва-24».

«В случае аннулирования тура будут применяться, к сожалению, штрафные санкции по фактически понесенным расходам, так как направление временно ограничено... Аннулировать тур крайне невыгодно. В этом случае вы просто потеряете часть денег», — сказал Горин. По его словам, возможны только две опции: «либо перенос, либо поиск альтернативного направления».

Ранее сегодня в Российском союзе туриндустрии (РСТ) уже назвали приостановку авиасообщения с Турцией «ударом» по отрасли, не восстановившейся после ограничений 2020 г. Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в стране с 15 апреля до 1 июня. «Аэрофлот» и S7 уже объявили о приостановке рейсов в Турцию и запуске процедуры обмена билетов.

По данным Минздрава Турции, за последние сутки в стране было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 52 676. Глава ведомства Фахреттин Коджа заявил, что это самый сложный этап пандемии для страны и анонсировал возможные новые ограничения для ее граждан. С конца марта в крупных городах Турции действует комендантский час.

Ранее по теме: Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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