Путин обсудил с президентом Филиппин поставку «Спутника V»
Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте по телефону обсудили поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.
«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины «Спутник V» на Филиппины», — говорится в сообщении.
Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, которое отмечается в этом году. Стороны подтвердили обоюдный настрой на углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.