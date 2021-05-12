Mitsubishi отозвала свыше 3000 автомобилей Outlander в России

«Отзыву подлежат 3217 автомобилей Mitsubishi Outlander, изготовленных в период с мая по сентябрь 2016 года с VIN-кодами согласно приложению. Причины отзыва транспортных средств: в некоторых случаях возможно снижение эффективности работы стояночного тормоза. На всех транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена задних тормозных суппортов», — говорится в сообщении.