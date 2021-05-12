Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание»
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко стал председателем наблюдательного совета общества «Знание», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
«В Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ», — говорится в сообщении общества.
Заместителями Кириенко стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.
В свою очередь, генеральным директором организации избран основатель холдинга «Нетология групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.