Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание»

«В Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ», — говорится в сообщении общества.