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Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание»

Ведомости

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко стал председателем наблюдательного совета общества «Знание», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«В Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ», — говорится в сообщении общества.

Заместителями Кириенко стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

В свою очередь, генеральным директором организации избран основатель холдинга «Нетология групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных