«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу
Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в финальном матче Кубка России по футболу со счетом 3:1.
Матч прошел в Нижнем Новгороде, в московской команде голами отличились Франсуа Камано (15), Федор Смолов (48, пенальти) и Мурило (84), а в «Крыльях Советов» отличился Владислав Сарвели, сравняв счет на 22 минуте.
Победа гарантировала железнодорожной команде участие в раунде плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне. В случае, если «Локомотив» займет второе место в чемпионате России, финальный тур которого состоится в предстоящие выходные, он попадет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Победа в Кубке стала девятой в истории команды, что является рекордом среди других клубов. Помимо этого, «Локомотив» трижды становился чемпионом России и трижды выигрывал Суперкубок России.