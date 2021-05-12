«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу

Победа гарантировала железнодорожной команде участие в раунде плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне. В случае, если «Локомотив» займет второе место в чемпионате России, финальный тур которого состоится в предстоящие выходные, он попадет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.