Аксенов объяснил сопровождение его лодки в затопленной Керчи тремя пловцами

Видео, где три человека вплавь сопровождают его лодку, Аксенов сегодня утром разместил на своей странице в Facebook. После резонанса, вызванного роликом, в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму сообщили «Интерфаксу», что указанные пловцы не спасатели ведомства, а «гражданские лица, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео». Советник главы Крыма Олег Крючков назвал этих мужчин «просто людьми, попавшими в кадр».