Аксенов объяснил сопровождение его лодки в затопленной Керчи тремя пловцами
Три человека, которые вплавь сопровождали лодку главы Крыма Сергея Аксенова, когда тот посещал затопленную Керчь, были сотрудниками МЧС. Об этом сам политик заявил журналистам.
«В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
По словам Аксенова, сотрудники МЧС сопровождают граждан в тех местах, где уровень воды превышает два метра. «Если кто-то хотел, чтобы я час-полтора ждал гидрокостюма моего размера, то хорошо, в следующий раз буду возить с собой», — добавил он. Также глава Крыма выразил благодарность МЧС за работу, которую они проводят.
Видео, где три человека вплавь сопровождают его лодку, Аксенов сегодня утром разместил на своей странице в Facebook. После резонанса, вызванного роликом, в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму сообщили «Интерфаксу», что указанные пловцы не спасатели ведомства, а «гражданские лица, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео». Советник главы Крыма Олег Крючков назвал этих мужчин «просто людьми, попавшими в кадр».
Ранее сегодня в Крыму ввели режим ЧС из-за ливней, которые прошли в ночь на четверг. Так, на полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. В городе затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская, около 236 частных и многоквартирных домов. Также обесточена центральная часть города и больница №1. Местных жителей эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.