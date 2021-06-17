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Власти Крыма ввели режим ЧС на востоке полуострова из-за ливней

Ведомости

Власти Республики Крым признали ситуацию на востоке полуострова чрезвычайной после ливней, которые прошли в ночь на четверг, говорится в группе правительства Крыма «ВКонтакте».

«Оперативный штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию на востоке Крыма как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», — говорится в сообщении.

Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. В городе продолжается эвакуация людей, их разместят в гостиницах и на базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием.

Ранее глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Керчи в ночь на четверг выпало почти две месячных нормы осадков.

Администрация Керчи сообщила, что в городе затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская, около 236 частных и многоквартирных домов. Также обесточена центральная часть города и больница №1. Для ее работы установят генератор. В администрации города добавили, что людей эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Ранее по теме: В Керчи выпало почти две месячные нормы осадков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных