Власти Крыма ввели режим ЧС на востоке полуострова из-за ливней
Власти Республики Крым признали ситуацию на востоке полуострова чрезвычайной после ливней, которые прошли в ночь на четверг, говорится в группе правительства Крыма «ВКонтакте».
«Оперативный штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию на востоке Крыма как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», — говорится в сообщении.
Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. В городе продолжается эвакуация людей, их разместят в гостиницах и на базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием.
Ранее глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Керчи в ночь на четверг выпало почти две месячных нормы осадков.
Администрация Керчи сообщила, что в городе затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская, около 236 частных и многоквартирных домов. Также обесточена центральная часть города и больница №1. Для ее работы установят генератор. В администрации города добавили, что людей эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.