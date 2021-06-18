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Минобрнауки ответило на идею допускать к парам только студентов с прививками

Ведомости

Руководство вузов может самостоятельно принимать решение по допуску к очным занятиям студентов, сделавших прививку от коронавируса или переболевших им, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Мы считаем, что учебный процесс, в рамках которого безопасность обеспечена всем его участникам, — важнейший приоритет наряду с сохранением качества образовательных услуг», — заявили в Минобрнауки.

В министерстве отметили, что такие рекомендации были разработаны с учетом эпидемической ситуации в Московском регионе. Руководство вузов должно учитывать обстановку в своем регионе при принятии решения, добавили в пресс-службе.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам Москвы с 1 сентября пускать на очные занятия студентов, которые сделали прививки от коронавируса или переболели им. Остальные учащиеся должны посещать занятия дистанционно.

Ранее по теме: Ректоры вузов Москвы предложили пускать на пары только привившихся от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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