Минобрнауки ответило на идею допускать к парам только студентов с прививками
Руководство вузов может самостоятельно принимать решение по допуску к очным занятиям студентов, сделавших прививку от коронавируса или переболевших им, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
«Мы считаем, что учебный процесс, в рамках которого безопасность обеспечена всем его участникам, — важнейший приоритет наряду с сохранением качества образовательных услуг», — заявили в Минобрнауки.
В министерстве отметили, что такие рекомендации были разработаны с учетом эпидемической ситуации в Московском регионе. Руководство вузов должно учитывать обстановку в своем регионе при принятии решения, добавили в пресс-службе.
Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам Москвы с 1 сентября пускать на очные занятия студентов, которые сделали прививки от коронавируса или переболели им. Остальные учащиеся должны посещать занятия дистанционно.