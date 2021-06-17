Ректоры вузов Москвы предложили пускать на пары только привившихся от коронавируса

В документе говорится, что к 15 августа не менее 60% сотрудников вузов должны пройти вакцинацию от коронавируса, для этого на территории вузов нужно организовать выездные медицинские бригады. Также совет ректоров рекомендовал отменить гостевой режим в общежитиях вузов, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер.