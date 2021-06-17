Ректоры вузов Москвы предложили пускать на пары только привившихся от коронавируса
Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил с 1 сентября пускать на пары студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям, сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации совета.
«Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме», - говорится в документе.
Также ректоры предложили с помощью медиков проводить разъяснительную работу со студентами и сотрудниками вузов и объяснять необходимость вакцинации. Рекомендуется каждую неделю распространять среди студентов и работников информацию о количестве заразившихся коронавирусом и переведенных в режим самоизоляции.
В документе говорится, что к 15 августа не менее 60% сотрудников вузов должны пройти вакцинацию от коронавируса, для этого на территории вузов нужно организовать выездные медицинские бригады. Также совет ректоров рекомендовал отменить гостевой режим в общежитиях вузов, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер.
Ранее Минобрнауки разрешило подведомственным вузам на территории Москвы с 15 июня проводить сессию онлайн из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.