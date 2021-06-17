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Ректоры вузов Москвы предложили пускать на пары только привившихся от коронавируса

Ведомости

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил с 1 сентября пускать на пары студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям, сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации совета.

«Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме», - говорится в документе.

Также ректоры предложили с помощью медиков проводить разъяснительную работу со студентами и сотрудниками вузов и объяснять необходимость вакцинации. Рекомендуется каждую неделю распространять среди студентов и работников информацию о количестве заразившихся коронавирусом и переведенных в режим самоизоляции.

В документе говорится, что к 15 августа не менее 60% сотрудников вузов должны пройти вакцинацию от коронавируса, для этого на территории вузов нужно организовать выездные медицинские бригады. Также совет ректоров рекомендовал отменить гостевой режим в общежитиях вузов, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер.

Ранее Минобрнауки разрешило подведомственным вузам на территории Москвы с 15 июня проводить сессию онлайн из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных