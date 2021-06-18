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В Москве задержали экс-главу Инвестбанка по подозрению в крупной растрате

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, бывшего зампреда ЦБ и экс-председателя правления Инвестбанка Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Им предъявлено обвинение в особо крупной растрате, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Статья, по которой предъявлено обвинение Корищенко и Пальчуну, предполагает наказание до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

В пресс-службе Тверского суда Москвы агентству сообщили, что следствие просит арестовать обвиняемых. Дело ведет Следственный департамент МВД России.

«По данным следствия, Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка», — уточнил источник.

Корищенко занимал должность зампредседателя Центробанка с 2002 по 2008 год. В 2012 году он был назначен председателем правления Инвестбанка.

ЦБ отозвал у Инвестбанка лицензию в конце 2013 г., решение было связано с неисполнением банком законов, нормативных актов Банка России, а также с существенной недостоверностью отчетности. Обязательства Инвестбанка перед вкладчиками на момент отзыва лицензии составляли 30,6 млрд руб., 29,4 млрд руб. из которых перед гражданами. Банк занимал 80-е место среди российских банков по активам. В марте 2014 г. суд признал банк банкротом.

Сейчас Корищенко как бывший член совета директоров Инвестбанка вместе с еще почти двумя десятками совладельцев и экс-руководителей привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка: в 2017 г. АСВ оценивало общую сумму в 40,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных