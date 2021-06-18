В Москве задержали экс-главу Инвестбанка по подозрению в крупной растрате
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, бывшего зампреда ЦБ и экс-председателя правления Инвестбанка Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Им предъявлено обвинение в особо крупной растрате, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Статья, по которой предъявлено обвинение Корищенко и Пальчуну, предполагает наказание до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
В пресс-службе Тверского суда Москвы агентству сообщили, что следствие просит арестовать обвиняемых. Дело ведет Следственный департамент МВД России.
«По данным следствия, Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка», — уточнил источник.
Корищенко занимал должность зампредседателя Центробанка с 2002 по 2008 год. В 2012 году он был назначен председателем правления Инвестбанка.
ЦБ отозвал у Инвестбанка лицензию в конце 2013 г., решение было связано с неисполнением банком законов, нормативных актов Банка России, а также с существенной недостоверностью отчетности. Обязательства Инвестбанка перед вкладчиками на момент отзыва лицензии составляли 30,6 млрд руб., 29,4 млрд руб. из которых перед гражданами. Банк занимал 80-е место среди российских банков по активам. В марте 2014 г. суд признал банк банкротом.
Сейчас Корищенко как бывший член совета директоров Инвестбанка вместе с еще почти двумя десятками совладельцев и экс-руководителей привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка: в 2017 г. АСВ оценивало общую сумму в 40,5 млрд руб.