В Москве побит температурный рекорд 1917 года

«Сегодня в полдень в столице зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. На метеостанции ВДНХ температура достигла отметки в +31,9 градуса, что на 0,1 выше, чем было в этот день в далеком 1917 г.», – говорится в сообщении. При этом в ближайшие три-четыре часа температура продолжит расти. Каким будет новый рекорд, можно будет узнать после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров, отметили синоптики.