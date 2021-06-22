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В Москве побит температурный рекорд 1917 года

Ведомости

Температурный рекорд 1917 г. побит в Москве, сообщают «Метеовести» со ссылкой на данные центра «Фобос».

«Сегодня в полдень в столице зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. На метеостанции ВДНХ температура достигла отметки в +31,9 градуса, что на 0,1 выше, чем было в этот день в далеком 1917 г.», – говорится в сообщении. При этом в ближайшие три-четыре часа температура продолжит расти. Каким будет новый рекорд, можно будет узнать после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров, отметили синоптики.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что «оранжевый» уровень погодной опасности продлится в Москве на фоне очень высокой температуры минимум до 23:00 22 июня. Синоптики прогнозируют, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. В понедельник в Москве ожидается до 33 градусов, во вторник и пятницу – до 35, в среду – до 36, в четверг и субботу – до 34.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что после недели аномальной жары в выходные дни в Москве ожидаются грозы и ураган. Однако скоротечные ливни освежат воздух в столице в лучшем случае на несколько градусов.

Ранее по теме: Синоптик предупредил москвичей об урагане в выходные

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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