В Москве побит температурный рекорд 1917 года
Температурный рекорд 1917 г. побит в Москве, сообщают «Метеовести» со ссылкой на данные центра «Фобос».
«Сегодня в полдень в столице зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. На метеостанции ВДНХ температура достигла отметки в +31,9 градуса, что на 0,1 выше, чем было в этот день в далеком 1917 г.», – говорится в сообщении. При этом в ближайшие три-четыре часа температура продолжит расти. Каким будет новый рекорд, можно будет узнать после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров, отметили синоптики.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что «оранжевый» уровень погодной опасности продлится в Москве на фоне очень высокой температуры минимум до 23:00 22 июня. Синоптики прогнозируют, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. В понедельник в Москве ожидается до 33 градусов, во вторник и пятницу – до 35, в среду – до 36, в четверг и субботу – до 34.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что после недели аномальной жары в выходные дни в Москве ожидаются грозы и ураган. Однако скоротечные ливни освежат воздух в столице в лучшем случае на несколько градусов.