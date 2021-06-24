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Жара в европейской части России может продолжиться на следующей неделе

Ведомости

Аномально жаркая погода в европейской части России может продолжиться на следующей неделе, заявил «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура спадет до 25–28 градусов, другие – что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия», — сказал Старков. По его словам, жаркую погоду провоцирует мощный высокий антициклон, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго. Так было летом 2010 г., когда циклон держал 30-градусную жару почти два месяца подряд.

На протяжении всей недели в Москве и области фиксируются температурные рекорды. Например, 23 июня максимальная температура в столице составила 34,8 градуса. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это самая высокая температура в июне за 143 года, с 1879-го, то есть за всю историю метеонаблюдений.

Ранее по теме: В Москве побит температурный рекорд 1917 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных