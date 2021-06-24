Жара в европейской части России может продолжиться на следующей неделе

«Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура спадет до 25–28 градусов, другие – что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия», — сказал Старков. По его словам, жаркую погоду провоцирует мощный высокий антициклон, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго. Так было летом 2010 г., когда циклон держал 30-градусную жару почти два месяца подряд.