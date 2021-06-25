Башкирия отложила запрет посещения кафе и спортзалов без прививки и ПЦР до 5 июля
Власти Башкирии перенесли с 29 июня на 5 июля запрет посещения кафе, спортзалов, развлекательных и культурных учреждений, а также пользования междугородним транспортом без прививки или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова. Ранее сегодня башкирские власти сообщили о нехватке вакцин.
«В приложении №2 раздел "С 29 июня 2021 года" изложить в следующей редакции "С 5 июля 2021 года", — следует из новой версии указа о введении соответствующих ограничений. Сам пункт о запрете предоставления товаров и услуг в названных областях без ПЦР и сертификата о вакцинации сохранен.
Ранее, 18 июня, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому организациям, ИП и самозанятым с 29 июня должны были запретить продавать товары и предоставлять услуги людям без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации (за исключением детей). Указ касается сферы общепита, развлекательных и культурных учреждений, спортзалов, а также междугородних перевозок и заселения в студенческие общежития.
Однако сегодня пресс-служба главы республики сообщила, что из-за наращивания объемов вакцинации в Башкирии образовалась нехватка вакцины. О похожих проблемах сообщили также в Хабаровском крае, из-за чего вакцинация первым компонентом была приостановлена, а вторым — продолжается. В ближайшие два дня регион получит 15 тыс. доз вакцины.
По данным оперштаба на 25 июня, в Башкирии за сутки заразились коронавирусом 122 человека. Четыре пациента умерли, 84 — выздоровели. В целом по России суточный прирост заболевших достиг 20 393 новых случаев, показатель уже вторые сутки держится на уровне выше 20 000. Также сегодня была отмечена рекордная с 24 декабря суточная смертность — скончался 601 больной (декабрьский рекорд — 635 смертей). По данным Минздрава на 25 июня, вакцинировались хотя бы одним компонентом 21 млн россиян.