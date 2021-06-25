Башкирия отложила запрет посещения кафе и спортзалов без прививки и ПЦР до 5 июля

По данным оперштаба на 25 июня, в Башкирии за сутки заразились коронавирусом 122 человека. Четыре пациента умерли, 84 — выздоровели. В целом по России суточный прирост заболевших достиг 20 393 новых случаев, показатель уже вторые сутки держится на уровне выше 20 000. Также сегодня была отмечена рекордная с 24 декабря суточная смертность — скончался 601 больной (декабрьский рекорд — 635 смертей). По данным Минздрава на 25 июня, вакцинировались хотя бы одним компонентом 21 млн россиян.