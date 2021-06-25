В ВОЗ оценили заразность штамма коронавируса «дельта»

Штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре прошлого года и распространился по миру. По данным экспертов, он более опасен для организма и передается быстрее, чем другие виды коронавируса. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.