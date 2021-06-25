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В ВОЗ оценили заразность штамма коронавируса «дельта»

Ведомости

Штамм коронавируса «дельта» является самым заразным среди других выявленных вариантов инфекции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

«Вариант "дельта" является самым заразным из всех выявленных вариантов COVID-19. Он был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения», — сказал он.

ВОЗ отмечает рост заражений коронавирусом во всем мире, добавил Гебрейесус.

Штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре прошлого года и распространился по миру. По данным экспертов, он более опасен для организма и передается быстрее, чем другие виды коронавируса. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным врачей, специфическим симптомом «индийского» штамма коронавируса является диарея. Кроме того, с «дельтой» связывают нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, провоцирующих гангрену.

Ранее по теме: Роспотребнадзор проверяет данные о выявлении в России штамма «дельта плюс»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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