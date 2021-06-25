Власти Крыма оценили ущерб от наводнения в 201 млн рублей

«По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администраций городов и районов составляет 201 млн 74 тыс. (руб.). Выплаты пострадавшим продолжаются. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 млн руб.», – сказал Гоцанюк (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что работа комиссий по оценке продолжается. Ранее сумма ущерба оценивалась в 171 млн руб.