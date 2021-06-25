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Власти Крыма оценили ущерб от наводнения в 201 млн рублей

Ведомости

Сумма ущерба от наводнения в Крыму возросла до 201 млн руб., сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба.

«По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администраций городов и районов составляет 201 млн 74 тыс. (руб.). Выплаты пострадавшим продолжаются. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 млн руб.», – сказал Гоцанюк (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что работа комиссий по оценке продолжается. Ранее сумма ущерба оценивалась в 171 млн руб.

В Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей.

Президент России Владимир Путин ренее поручил министру обороны Сергею Шойгу и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе стабилизировалась.

Ранее по теме: Аксенов заявил о стабилизации ситуации в Крыму после наводнения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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