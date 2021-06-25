Власти Крыма оценили ущерб от наводнения в 201 млн рублей
Сумма ущерба от наводнения в Крыму возросла до 201 млн руб., сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба.
«По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администраций городов и районов составляет 201 млн 74 тыс. (руб.). Выплаты пострадавшим продолжаются. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 млн руб.», – сказал Гоцанюк (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что работа комиссий по оценке продолжается. Ранее сумма ущерба оценивалась в 171 млн руб.
В Крыму был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей.
Президент России Владимир Путин ренее поручил министру обороны Сергею Шойгу и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе стабилизировалась.