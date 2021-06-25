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Минобрнауки разрешило вузам заселять в общежития только привитых студентов

Ведомости

Вузы вправе требовать от студентов при заселении в общежития предоставления справок о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», – говорится в сообщении. Так в министерстве прокомментировали решение Финансового университета при правительстве РФ обязать заселяющихся в общежития студентов предоставлять справку о пройденной вакцинации или медицинский отвод.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что студентам необходимо вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года, лучше это сделать до середины июля. Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предлагал с 1 сентября пускать на пары студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Минобрнауки пообещало проработать этот вопрос.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

Ранее по теме: В Минобрнауки оценили идею допускать только привитых студентов к очным занятиям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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