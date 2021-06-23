В Минобрнауки оценили идею допускать только привитых студентов к очным занятиям

«Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения, в равной степени качество как тех, кто будет на кампусах, и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно. Потому что здесь вопрос ведь не только зачастую желания прививаться или не желания, но есть и мед отводы. И в этом случае человек по объективным причинам не сможет прийти. В самое ближайшее время мы общую для всех российских вузов позицию выработаем и обязательно ее доведем», — добавил глава ведомства.