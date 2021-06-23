В Минобрнауки оценили идею допускать только привитых студентов к очным занятиям
Минобрнауки проработает вопрос допуска к очным занятиям только вакцинированных студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1». При этом в вузах необходимо обеспечить смешанный формат обучения, добавил он.
Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам провести новый учебный год в гибридном формате из-за ситуации с коронавирусом — пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.
«Такая постановка вопроса имеет право на существование», — сказал Фальков (цитата по ТАСС).
«Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения, в равной степени качество как тех, кто будет на кампусах, и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно. Потому что здесь вопрос ведь не только зачастую желания прививаться или не желания, но есть и мед отводы. И в этом случае человек по объективным причинам не сможет прийти. В самое ближайшее время мы общую для всех российских вузов позицию выработаем и обязательно ее доведем», — добавил глава ведомства.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в России на прошедшей неделе вырос по сравнению с предыдущей на 31,2%. По данным оперативного штаба, за последние сутки коронавирус выявили у 17 594 граждан России. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии в стране. В целом коронавирусом переболели или болеют сейчас более 5,3 млн россиян. Почти 130,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались в результате заражения.