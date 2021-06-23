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В Минобрнауки оценили идею допускать только привитых студентов к очным занятиям

Ведомости

Минобрнауки проработает вопрос допуска к очным занятиям только вакцинированных студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1». При этом в вузах необходимо обеспечить смешанный формат обучения, добавил он.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам провести новый учебный год в гибридном формате из-за ситуации с коронавирусом — пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

«Такая постановка вопроса имеет право на существование», — сказал Фальков (цитата по ТАСС).

«Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения, в равной степени качество как тех, кто будет на кампусах, и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно. Потому что здесь вопрос ведь не только зачастую желания прививаться или не желания, но есть и мед отводы. И в этом случае человек по объективным причинам не сможет прийти. В самое ближайшее время мы общую для всех российских вузов позицию выработаем и обязательно ее доведем», — добавил глава ведомства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в России на прошедшей неделе вырос по сравнению с предыдущей на 31,2%. По данным оперативного штаба, за последние сутки коронавирус выявили у 17 594 граждан России. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии в стране. В целом коронавирусом переболели или болеют сейчас более 5,3 млн россиян. Почти 130,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались в результате заражения.

Ранее по теме: Минздрав заявил о необходимости вакцинации студентов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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