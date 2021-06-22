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Минздрав заявил о необходимости вакцинации студентов

Ведомости

Студентам необходимо вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Вакцинироваться от коронавируса им рекомендуется до середины июля, добавил министр.

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил с 1 сентября пускать на пары студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Вакцинация от коронавируса началась в московских вузах в начале июня. В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти ряда регионов России объявили об обязательной вакцинации работников ряда сфер, в том числе сферы образования.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

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Ранее по теме: Ректоры вузов Москвы предложили пускать на пары только привившихся от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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