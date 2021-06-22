Минздрав заявил о необходимости вакцинации студентов

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил с 1 сентября пускать на пары студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Вакцинация от коронавируса началась в московских вузах в начале июня. В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти ряда регионов России объявили об обязательной вакцинации работников ряда сфер, в том числе сферы образования.