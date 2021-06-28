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Путин распространил закон о дальневосточном гектаре на Арктику

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что в рамках закона граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре в более короткие сроки, а границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, будут расширены.

Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. В соответствии с ее правилами любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке можно построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством или бизнесом.

Ранее по теме: Россияне занимают очередь на «арктический гектар»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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