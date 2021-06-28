Путин распространил закон о дальневосточном гектаре на Арктику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что в рамках закона граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре в более короткие сроки, а границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, будут расширены.
Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. В соответствии с ее правилами любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке можно построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством или бизнесом.