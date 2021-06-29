Минздрав разрешил ревакцинацию от COVID-19 через полгода после первой прививки
Минздрав подготовил методические рекомендации, в соответствии с которыми россиянам разрешена вакцинация от коронавируса спустя шесть месяцев после первичной иммунизации или перенесенного заболевания, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает пресс-служба правительства.
«С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Российской Федерации будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей первичной вакцинации», – сказал Мурашко, отметив, что после достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации с коронавирусом вакцинация может проводиться раз в год.
Рекомендации подготовлены совместно с учеными и специалистами в области иммунологии и вирусологии. Они утверждены министерством и сегодня будут направлены в регионы, рассказал он.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».