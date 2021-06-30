Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 1».
Первый гол в матче забил украинский игрок Александр Зинченко на 27 минуте. Команда Швеции ответила голом Эмиля Форсберга на 43 минуте встречи, а победный гол шведам забил Артем Довбик на 121 минуте. Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
Следующий матч украинской сборной состоится в Риме 3 июля против команды Англии, которая 29 июня победила сборную Германии со счетом 2:0.
Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.