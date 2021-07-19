ФМБА начало клинические исследования новой вакцины от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начало проведение клинических исследований вакцины от коронавируса собственной разработки, сообщает пресс-служба организации.
«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
Исследования будут проводиться с 19 июля 2021 г., в них примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, отметили в агентстве.
Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Препарат разработан на новой технологической платформе и в первую очередь нацелен на развитие клеточного иммунитета. Вакцина использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса, и формировать у человека клеточный иммунитет, который держится годами в отличие от антительного иммунитета. В экспериментальных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет.