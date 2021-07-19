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ФМБА начало клинические исследования новой вакцины от коронавируса

Ведомости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начало проведение клинических исследований вакцины от коронавируса собственной разработки, сообщает пресс-служба организации.

«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Исследования будут проводиться с 19 июля 2021 г., в них примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, отметили в агентстве.

Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Препарат разработан на новой технологической платформе и в первую очередь нацелен на развитие клеточного иммунитета. Вакцина использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса, и формировать у человека клеточный иммунитет, который держится годами в отличие от антительного иммунитета. В экспериментальных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет.

Ранее по теме: ФМБА завершило доклинические испытания вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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