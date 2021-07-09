ФМБА завершило доклинические испытания вакцины от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило доклинические испытания вакцины от коронавируса, в ближайшее время начнутся клинические испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
«В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Она добавила, что в Минздрав в конце июня был внесен пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I-II фазы. Агентство к ним полностью готово, подчеркнула она.
Ранее Скворцова отмечала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса, и формировать у человека клеточный иммунитет, который держится годами в отличие от антительного иммунитета. В экспериментальных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет.
ФМБ также проводит клинические исследования препарата от коронавируса «Мир-19». Вторая фаза должна завершиться к середине августа. Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК и пептида — носителя.