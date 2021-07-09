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ФМБА завершило доклинические испытания вакцины от коронавируса

Ведомости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило доклинические испытания вакцины от коронавируса, в ближайшее время начнутся клинические испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Она добавила, что в Минздрав в конце июня был внесен пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I-II фазы. Агентство к ним полностью готово, подчеркнула она.

Ранее Скворцова отмечала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса, и формировать у человека клеточный иммунитет, который держится годами в отличие от антительного иммунитета. В экспериментальных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет.

ФМБ также проводит клинические исследования препарата от коронавируса «Мир-19». Вторая фаза должна завершиться к середине августа. Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК и пептида — носителя.

Ранее по теме: Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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