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Каждый третий сотрудник в России сталкивался с денежными штрафами на работе

Ведомости

Почти каждый третий (31%) трудоспособный россиянин сталкивался с денежными штрафами на работе, несмотря на то что такая практика незаконна, следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди более чем 5000 граждан (исследование есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Из тех, кому приходилось встречаться с системой денежных штрафов на работе, вычеты из зарплаты получали 22% опрошенных. Остальные 78% респондентов отметили, что, хоть такая практика действительно существовала, их лично она не затронула», — выяснили эксперты.

Наибольшая часть опрошенных (38%) заявила, что, по их наблюдениям, сотрудников штрафовали за ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей. Еще более четверти (27%) респондентов рассказали о денежном наказании за опоздания, 18% — за нарушение техники безопасности на работе, 13% — за недостачу. Каждый десятый сообщил о штрафах за ненадлежащее обращение с клиентами, а 6% — за не соответствующий дресс-коду внешний вид.

В 63% подобных случаев размер штрафа не превышал 1000 руб. Почти каждый пятый рассказал о взыскании на сумму от 1000 до 3000 руб., 8% — от 3000 до 5000 руб., еще 10% участников исследования сообщили о штрафах более чем на 5000 руб.

При этом почти половина респондентов — 45% — сообщила, что не знает о запрете денежных штрафов для сотрудников по трудовому законодательству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных