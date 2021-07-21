Каждый третий сотрудник в России сталкивался с денежными штрафами на работе
Почти каждый третий (31%) трудоспособный россиянин сталкивался с денежными штрафами на работе, несмотря на то что такая практика незаконна, следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди более чем 5000 граждан (исследование есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Из тех, кому приходилось встречаться с системой денежных штрафов на работе, вычеты из зарплаты получали 22% опрошенных. Остальные 78% респондентов отметили, что, хоть такая практика действительно существовала, их лично она не затронула», — выяснили эксперты.
Наибольшая часть опрошенных (38%) заявила, что, по их наблюдениям, сотрудников штрафовали за ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей. Еще более четверти (27%) респондентов рассказали о денежном наказании за опоздания, 18% — за нарушение техники безопасности на работе, 13% — за недостачу. Каждый десятый сообщил о штрафах за ненадлежащее обращение с клиентами, а 6% — за не соответствующий дресс-коду внешний вид.
В 63% подобных случаев размер штрафа не превышал 1000 руб. Почти каждый пятый рассказал о взыскании на сумму от 1000 до 3000 руб., 8% — от 3000 до 5000 руб., еще 10% участников исследования сообщили о штрафах более чем на 5000 руб.
При этом почти половина респондентов — 45% — сообщила, что не знает о запрете денежных штрафов для сотрудников по трудовому законодательству.