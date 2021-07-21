Каждый третий сотрудник в России сталкивался с денежными штрафами на работе

Наибольшая часть опрошенных (38%) заявила, что, по их наблюдениям, сотрудников штрафовали за ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей. Еще более четверти (27%) респондентов рассказали о денежном наказании за опоздания, 18% — за нарушение техники безопасности на работе, 13% — за недостачу. Каждый десятый сообщил о штрафах за ненадлежащее обращение с клиентами, а 6% — за не соответствующий дресс-коду внешний вид.