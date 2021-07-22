Мэр затопленной в июне Керчи уволился после разговора с Аксеновым
Мэр Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте». Причина увольнения не указана.
«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Аксенов добавил, что в Керчи находится председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Будет определен исполняющий обязанности мэра города; в ближайшее время назначат нового главу администрации Керчи.
В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть местных жителей.