Мэр затопленной в июне Керчи уволился после разговора с Аксеновым

В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть местных жителей.