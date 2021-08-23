Суд в Москве приговорил бывшего депутата Рады к 9 годам колонии по делу о взятке
Пресненский суд Москвы приговорил экс-депутата Верховной рады Украины, украинского бизнесмена Павла Климца, одного из бенефециаров коньячного завода в Крыму, к 10 годам колонии по делу о попытке дать правоохранителям взятку в размере 20 млн руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Климец Павел Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки. — Ред.) , ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Еще два фигуранта дела — Юлия Самойлова и бизнесмен Андрей Грохольский — получили восемь и пять лет колонии общего режима. Самойлову признали виновной по той же статье, что и Климца. Грохольского — по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Климец находился под арестом с 2019 г.
По данным следствия, Климец, бенефициар одного из коньячных заводов Крыма «Бахчисарай», в 2017 г. «столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода» — арестом производственных зданий. Чтобы решить проблему, бизнесмен через свою подчиненную решил дать взятку в размере 20 млн руб. правоохранительным органам, чтобы они закрыли уголовное дело. О возможности снять арест с помощью взятки Климцу сообщил Грохольский. Он передал эту информацию через экс-адвоката Гора Чудоплатова. Однако на самом деле Грохольский не имел такой возможности, получив деньги, похитил их. Дело в отношении Чудоплатова было прекращено.
Осужденный украинский бизнесмен Павел Климец — уроженец Донецка. В 2006 г. его избрали нардепом V созыва Верховной рады Украины от «Партии регионов». Тогда Климец возглавил парламентский подкомитет по вопросам регулирования рынков алкоголя и табака комитета по вопросам финансовой и банковской деятельности. С 2007 г. Климец был нардепом VI созыва, членом комитета Рады по вопросам АПК и земельной политики. В 2010 г. вышел из «Партии регионов» из-за «несогласия с отдельными действиями руководства партии». Награжден украинским орденом «За заслуги» ІІI степени.