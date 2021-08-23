Суд в Москве приговорил бывшего депутата Рады к 9 годам колонии по делу о взятке

По данным следствия, Климец, бенефициар одного из коньячных заводов Крыма «Бахчисарай», в 2017 г. «столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода» — арестом производственных зданий. Чтобы решить проблему, бизнесмен через свою подчиненную решил дать взятку в размере 20 млн руб. правоохранительным органам, чтобы они закрыли уголовное дело. О возможности снять арест с помощью взятки Климцу сообщил Грохольский. Он передал эту информацию через экс-адвоката Гора Чудоплатова. Однако на самом деле Грохольский не имел такой возможности, получив деньги, похитил их. Дело в отношении Чудоплатова было прекращено.