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Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов

Ведомости

Российский геолог, бывший министр природных ресурсов Виктор Орлов скончался в возрасте 81 года, сообщила пресс-служба Минприроды.

«Минприроды России с глубоким прискорбием сообщает, что на 82-м году жизни нас покинул Виктор Петрович Орлов», – говорится в сообщении.

Виктор Орлов родился 22 марта 1940 г. в г. Черногорске. Окончил Томский государственный университет и Академию народного хозяйства при Совете министров СССР. Разработал и внедрил систему хозяйственного механизма, ставшего прототипом перехода геологоразведочного производства на рыночные рельсы.

В 1996 г. был назначен министром природных ресурсов и занимал этот пост до августа 1999 г. С 2004 по 2011 г. был председателем комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 1998 г. был президентом Российского геологического общества. Являлся членом совета директоров «Новатэка» и председателем общественного совета при Минприроды третьего созыва. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных