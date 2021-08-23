Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов

В 1996 г. был назначен министром природных ресурсов и занимал этот пост до августа 1999 г. С 2004 по 2011 г. был председателем комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 1998 г. был президентом Российского геологического общества. Являлся членом совета директоров «Новатэка» и председателем общественного совета при Минприроды третьего созыва.