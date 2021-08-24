Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс

Уоттс был в составе Rolling Stones практически с ее основания — с 1963 г. и с тех пор не покидал ее состава. Уоттс также разработал дизайн обложек нескольких альбомов группы. В 2016 г. он занял 12 место в списке «100 величайших барабанщиков всех времен» по версии журнала Rolling Stone, а в списке 50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock он занимает 10 место.