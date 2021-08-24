Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс
В возрасте 80 лет скончался ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс, сообщается в Twitter группы.
«С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи», — говорится в сообщении. Отмечается, что Уоттс был «любимым мужем, отцом и дедушкой, а также, как участник The Rolling Stones, одним из величайших барабанщиков своего поколения».
Уоттс отметил свое 80-летие в июне этого года. В начале августа Rolling Stones сообщила, что барабанщик пропустит турне группы в США из-за недомогания. Тогда отмечалось, что он «успешно» перенес некую медицинскую процедуру, после которой ему «нужен отдых» для восстановления по рекомендации лечащих врачей. Тогда барабанщика в турне заменил его друг Стив Джордан. В 2004 г. у Уоттса диагностировали рак горла.
Уоттс был в составе Rolling Stones практически с ее основания — с 1963 г. и с тех пор не покидал ее состава. Уоттс также разработал дизайн обложек нескольких альбомов группы. В 2016 г. он занял 12 место в списке «100 величайших барабанщиков всех времен» по версии журнала Rolling Stone, а в списке 50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock он занимает 10 место.