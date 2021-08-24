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Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс

Ведомости

В возрасте 80 лет скончался ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс, сообщается в Twitter группы.

«С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи», — говорится в сообщении. Отмечается, что Уоттс был «любимым мужем, отцом и дедушкой, а также, как участник The Rolling Stones, одним из величайших барабанщиков своего поколения».

Уоттс отметил свое 80-летие в июне этого года. В начале августа Rolling Stones сообщила, что барабанщик пропустит турне группы в США из-за недомогания. Тогда отмечалось, что он «успешно» перенес некую медицинскую процедуру, после которой ему «нужен отдых» для восстановления по рекомендации лечащих врачей. Тогда барабанщика в турне заменил его друг Стив Джордан. В 2004 г. у Уоттса диагностировали рак горла.

Уоттс был в составе Rolling Stones практически с ее основания — с 1963 г. и с тех пор не покидал ее состава. Уоттс также разработал дизайн обложек нескольких альбомов группы. В 2016 г. он занял 12 место в списке «100 величайших барабанщиков всех времен» по версии журнала Rolling Stone, а в списке 50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock он занимает 10 место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных