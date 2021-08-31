Из России выдворили 37 иностранцев после массовой драки в Подмосковье
Из России депортированы 37 иностранных граждан, которые стали участниками массового конфликта в начале августа на территории Московской области, сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова, пишет «Интерфакс.
В пресс-службе рассказали, что ранее в отношении этих иностранцев полицейские составили ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства.
Конфликт между мигрантами произошел 5 августа на улице Пограничной в Мытищах. По словам Петровой, в отделы полиции после этого доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья. В отношении них составили 134 административных протокола, в том числе по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд в итоге принял решение оштрафовать 49 человек на 5 тыс. руб. каждого, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. В рамках первого этапа выдворения страну покинули 37 мигрантов.