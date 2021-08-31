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Из России выдворили 37 иностранцев после массовой драки в Подмосковье

Ведомости

Из России депортированы 37 иностранных граждан, которые стали участниками массового конфликта в начале августа на территории Московской области, сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова, пишет «Интерфакс.

В пресс-службе рассказали, что ранее в отношении этих иностранцев полицейские составили ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства.

Конфликт между мигрантами произошел 5 августа на улице Пограничной в Мытищах. По словам Петровой, в отделы полиции после этого доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья. В отношении них составили 134 административных протокола, в том числе по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд в итоге принял решение оштрафовать 49 человек на 5 тыс. руб. каждого, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. В рамках первого этапа выдворения страну покинули 37 мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных