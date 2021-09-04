Прокуратура начала проверку после сообщений об отравлении детей в Нижнем Новгороде
Прокуратура начала проверку после появления информации о возможном отравлении детей в одной из школ Нижнего Новгорода, сообщается на сайте ведомства.
«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних», – говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи кишечной инфекции заподозрили у учеников начальных классов, сейчас специалисты обследуют детей и сотрудников школы, учебный процесс приостановлен.
По информации ТАСС, всего на признаки отравления пожаловались 40 человек, однако подтвержден пока только один случай.