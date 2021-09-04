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Прокуратура начала проверку после сообщений об отравлении детей в Нижнем Новгороде

Ведомости

Прокуратура начала проверку после появления информации о возможном отравлении детей в одной из школ Нижнего Новгорода, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних», – говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи кишечной инфекции заподозрили у учеников начальных классов, сейчас специалисты обследуют детей и сотрудников школы, учебный процесс приостановлен.

По информации ТАСС, всего на признаки отравления пожаловались 40 человек, однако подтвержден пока только один случай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных