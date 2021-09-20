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Число закрывшихся магазинов и кафе в Москве за год выросло в 1,5 раза

Ведомости

Число закрывшихся помещений стрит-ритейла (общепит, магазины и точки услуг) на первых этажах зданий в Москве с начала года в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Colliers.

Согласно исследованию, многие заведения оказались не способны быстро адаптироваться к новым требованиям, связанным с коронавирусом, что привело к падению выручки почти на 50–90% и, как следствие, к вынужденному закрытию или временному приостановлению деятельности, пояснили авторы исследования. По их словам, новые арендаторы преимущественно также из сферы общепита, а число новых заведений превышает число закрытых на 28%.

Отмечается, что с начала года арендаторы сменились в 6% московских помещений стрит-ритейла на первых этажах зданий. При этом доля пустующих помещений на улицах в центре Москвы составляет 12,2%, что в два раза больше, чем до начала пандемии, и на 3,8% — чем год назад.

Как отмечают аналитики, наибольшая доля пустующих площадей среди основных торговых улиц Москвы по итогам III квартала была зафиксирована на Мясницкой улице — 19%, что на 11 п. п. больше, чем в прошлом году. На втором месте — улица Петровка, где пустует 11% помещений стрит-ретейла (+4 п. п.), на третьем месте — Кузнецкий Мост, где свободно 7% торговых площадей (+5 п. п.)

Рост закрытий помещений стрит-ритейла эксперты объяснили мерами по борьбе с коронавирусом. Большую часть июля в этом году в общепите действовали ограничения. Пройти в ресторан с 28 июня можно было только по QR-коду, который могли получить переболевшие коронавирусом, сделавшие прививку или получившие отрицательный тест на коронавирус. Без кода клиенты могли располагаться на верандах или брать еду навынос. К 28 июня QR-коды получили 2,5 млн человек. В первый день работы с кодами выручка ресторанов, по их оценкам, упала на 50-95%. С 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды и разрешил общепиту работать ночью.

При этом оборот сферы общественного питания в Москве в июле этого года достиг 31,9 млрд руб., сообщал РБК со ссылкой на данные управления Росстата по Москве и Московской области. В июле 2020 г. показатель составил 23,3 млрд руб., в июле 2019 г. – 31 млрд. Как пояснил представитель Росстата, оборот общественного питания в июле этого года вырос по сравнению с прошлым июлем, потому что большинство кафе и ресторанов продолжали работать навынос и на доставку.

Ранее по теме: Росстат заявил о росте оборота общепита в Москве в июле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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