Число закрывшихся магазинов и кафе в Москве за год выросло в 1,5 раза

Рост закрытий помещений стрит-ритейла эксперты объяснили мерами по борьбе с коронавирусом. Большую часть июля в этом году в общепите действовали ограничения. Пройти в ресторан с 28 июня можно было только по QR-коду, который могли получить переболевшие коронавирусом, сделавшие прививку или получившие отрицательный тест на коронавирус. Без кода клиенты могли располагаться на верандах или брать еду навынос. К 28 июня QR-коды получили 2,5 млн человек. В первый день работы с кодами выручка ресторанов, по их оценкам, упала на 50-95%. С 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды и разрешил общепиту работать ночью.