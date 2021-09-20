Число закрывшихся магазинов и кафе в Москве за год выросло в 1,5 раза
Согласно исследованию, многие заведения оказались не способны быстро адаптироваться к новым требованиям, связанным с коронавирусом, что привело к падению выручки почти на 50–90% и, как следствие, к вынужденному закрытию или временному приостановлению деятельности, пояснили авторы исследования. По их словам, новые арендаторы преимущественно также из сферы общепита, а число новых заведений превышает число закрытых на 28%.
Отмечается, что с начала года арендаторы сменились в 6% московских помещений стрит-ритейла на первых этажах зданий. При этом доля пустующих помещений на улицах в центре Москвы составляет 12,2%, что в два раза больше, чем до начала пандемии, и на 3,8% — чем год назад.
Как отмечают аналитики, наибольшая доля пустующих площадей среди основных торговых улиц Москвы по итогам III квартала была зафиксирована на Мясницкой улице — 19%, что на 11 п. п. больше, чем в прошлом году. На втором месте — улица Петровка, где пустует 11% помещений стрит-ретейла (+4 п. п.), на третьем месте — Кузнецкий Мост, где свободно 7% торговых площадей (+5 п. п.)
Рост закрытий помещений стрит-ритейла эксперты объяснили мерами по борьбе с коронавирусом. Большую часть июля в этом году в общепите действовали ограничения. Пройти в ресторан с 28 июня можно было только по QR-коду, который могли получить переболевшие коронавирусом, сделавшие прививку или получившие отрицательный тест на коронавирус. Без кода клиенты могли располагаться на верандах или брать еду навынос. К 28 июня QR-коды получили 2,5 млн человек. В первый день работы с кодами выручка ресторанов, по их оценкам, упала на 50-95%. С 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды и разрешил общепиту работать ночью.
При этом оборот сферы общественного питания в Москве в июле этого года достиг 31,9 млрд руб., сообщал РБК со ссылкой на данные управления Росстата по Москве и Московской области. В июле 2020 г. показатель составил 23,3 млрд руб., в июле 2019 г. – 31 млрд. Как пояснил представитель Росстата, оборот общественного питания в июле этого года вырос по сравнению с прошлым июлем, потому что большинство кафе и ресторанов продолжали работать навынос и на доставку.