В Госдуму внесен проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Из пояснительной записки следует, что действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. При этом вопрос запрета на работу для судимых иностранцев в сфере пассажирских перевозок уже регулируется — они могут не получить разрешение на работу и патент.