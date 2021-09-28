В Госдуму внесен проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает людям с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений работать водителями такси и автобусов. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Проект закона предусматривает ограничение для имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.
Документ также предусматривает ограничение на перевозку пассажиров автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта для лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества.
Из пояснительной записки следует, что действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. При этом вопрос запрета на работу для судимых иностранцев в сфере пассажирских перевозок уже регулируется — они могут не получить разрешение на работу и патент.