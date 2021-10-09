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В России за сутки скончалось рекордное количество заболевших COVID-19

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировано 968 летальных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Это максимальное число погибших в течение 24 часов за все время пандемии. Накануне умерли 936 человек. 

По количеству заболевших в России тоже наблюдается рост. Выявлено 29 362 случая коронавируса против  27 246 человек днем ранее. За сутки в стране полностью выздоровели 21 049 человек.

Максимальное количество заболевших, 6001 человек, выявлено в Москве.  За сутки в больницы попали 1238 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находится 491 человек. Выздоровели после лечения 2211 москвичей.

Высокая заболеваемость наблюдается также в Санкт-Петербурге (2717 случаев), Московской области (1689), Самарской области (668) и Нижегородской области (643).

Всего в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса. 215 453 человека погибли, а выздоровели 6 840 845 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных