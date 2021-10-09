В России за сутки скончалось рекордное количество заболевших COVID-19
За последние сутки в стране зафиксировано 968 летальных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Это максимальное число погибших в течение 24 часов за все время пандемии. Накануне умерли 936 человек.
По количеству заболевших в России тоже наблюдается рост. Выявлено 29 362 случая коронавируса против 27 246 человек днем ранее. За сутки в стране полностью выздоровели 21 049 человек.
Максимальное количество заболевших, 6001 человек, выявлено в Москве. За сутки в больницы попали 1238 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находится 491 человек. Выздоровели после лечения 2211 москвичей.
Высокая заболеваемость наблюдается также в Санкт-Петербурге (2717 случаев), Московской области (1689), Самарской области (668) и Нижегородской области (643).
Всего в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса. 215 453 человека погибли, а выздоровели 6 840 845 пациентов.