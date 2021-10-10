В Татарстане разбился самолет с парашютистами
В Татарстане упал легкий двухмоторный самолет L-410, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на МЧС региона. На борту находилось 23 человека. По данным ведомства, крушение произошло в Мензелинском районе на востоке республики.
О погибших и пострадавших официально пока не сообщается. По предварительным данным, 16 человек погибли, семеро госпитализированы, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, уточнили агентству в минздраве региона.
Самолет Let L 410 Turbolet перестал выходить на связь утром 10 октября, также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Источник ТАСС передает, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома.
В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.