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В Татарстане разбился самолет с парашютистами

Ведомости

В Татарстане упал легкий двухмоторный самолет L-410, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на МЧС региона. На борту находилось 23 человека. По данным ведомства, крушение произошло в Мензелинском районе на востоке республики. 

О погибших и пострадавших официально пока не сообщается. По предварительным данным, 16 человек погибли, семеро госпитализированы, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, уточнили агентству в минздраве региона.

Самолет Let L 410 Turbolet перестал выходить на связь утром 10 октября, также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Источник ТАСС передает, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома.

В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных