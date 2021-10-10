Прокуратура и СК проводят проверку после гибели артиста в Большом театре
Артист Евгений Кулеш погиб во время оперного спектакля вечером 9 октября в момент спуска декораций. Прокуратура и СК Москвы сообщили о проверках в связи со смертью 37-летнего артиста.
Артист скончался до приезда скорой помощи, вечером в субботу в театре работали следователи, сообщалось на сайте СУ СК по Москве. Прокуратура столицы опубликовала фотографии с места происшествия.
Декорация рухнула на актера во время показа оперы «Садко». Артист пошел не в ту сторону во время спуска декорации и попал под конструкцию, которая спускалась сверху, сообщил источник ТАСС.
Позже «Известия» показали видео момента происшествия в Большом театре.
Евгений Кулеш был артистом мимического ансамбля.