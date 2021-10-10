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Прокуратура и СК проводят проверку после гибели артиста в Большом театре

Ведомости

Артист Евгений Кулеш погиб во время оперного спектакля вечером 9 октября в момент спуска декораций. Прокуратура и СК Москвы сообщили о проверках в связи со смертью 37-летнего артиста.

Артист скончался до приезда скорой помощи, вечером в субботу в театре работали следователи, сообщалось на сайте СУ СК по Москве. Прокуратура столицы опубликовала фотографии с места происшествия.

Декорация рухнула на актера во время показа оперы «Садко». Артист пошел не в ту сторону во время спуска декорации и попал под конструкцию, которая спускалась сверху, сообщил источник ТАСС. 

Позже «Известия» показали видео момента происшествия в Большом театре. 

Евгений Кулеш был артистом мимического ансамбля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных