СМИ узнали о задержании замглавы ЦЭНКИ из-за стройки на космодроме Восточный
Заместитель генерального директора «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ, входит в состав «Роскосмоса») по экономике и финансам Марат Арустамов задержан на 48 часов по делу о мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, информацию также подтвердили ТАСС и «РИА Новости».
Сообщается, что Арустамов проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Сотрудники ФСБ задержали его в Москве, после чего его отправили в Благовещенск. По версии следствия, Арустамов получал откаты от московской компании «Респект-СМ», занимавшейся строительством жилого комплекса на территории космодрома Восточный неподалеку от ЗАТО Циолковский. Компания также должна была создать в микрорайоне полную инженерную инфраструктуру, построить объекты социального и культурно-бытового обеспечения и благоустроить территорию. Контракт между ЦЭНКИ (генподрядчик строительных работ на космодроме) и «Респект-СМ» был заключен в июле 2020 г., завершение работ было запланировано на конец мая 2021-го.
Как пишет «Коммерсантъ», следователи установили: в октябре 2020 г. гендиректор «Респект-СМ» Алик Алексанян через знакомого обратился к Арустамову с просьбой перечислить его компании 200 млн руб. в качестве аванса за работы по договору подряда. Арустамов согласился «за откат в 1,5 млн руб.», по данным газеты, при этом он не обладал полномочиями для принятия такого решения. Алексанян передал необходимую сумму Арустамову.
Дело было возбуждено только по этому эпизоду, однако Алексанян, который находится под стражей по обвинению в афере, якобы рассказал следствию, что ЦЭНКИ оплачивал его фирме работы на космодроме только за откаты в размере 5% от сумм платежа. Предприниматель заявил, что был вынужден платить их, чтобы оплачивать труд своих сотрудников.
«РИА Новости» и ТАСС сообщают со ссылкой на источники в отрасли, что Арустамов был задержан в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса, с результатами который был ознакомлен глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
По данным «РИА Новости», Рогозин во вторник «устроил разнос» гендиректору ЦЭНКИ Руслану Мухамеджанову из-за того, что предприятие не справляется с ведением строительных работ на космодроме Восточный. Рогозин также распорядился сменить генподрядчика на Восточном и поручил перенести головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный из Москвы в Циолковский, будучи недовольным работой этих организаций.