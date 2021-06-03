Курировавшего стройку «Восточного» Росляка уволили с должности замглавы «Роскосмоса»
Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Росляк, отвечавший в том числе за строительство космодрома «Восточный», освобожден от занимаемой должности. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель госкорпорации.
«Юрий Росляк освобожден от должности заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству и перешел на должность замгендиректора ГКНПЦ им.М.В.Хруничева по капстроительству», — сообщили в «Роскосмосе». Причину этих кадровых изменений и новую кандидатуру на этот пост в госкорпорации не назвали.
Как следует из информации на сайте «Роскосмоса», Юрий Росляк вошел в руководство госкорпорации в сентябре 2019 г., когда был назначен заместителем гендиректора и главным финансовым директором госкорпорации. В октябре того же года Росляк стал членом правления «Роскосмоса». Позже на посту замгендиректора он стал курировать капитальное строительство в госкорпорации. Сейчас на сайте «Роскосмоса» Росляк не указан как входящий в его руководство.
Росляк, по образованию инженер-гидростроитель, с начала 1990-х работал в московском правительстве, в 2003-2010 гг. занимал пост первого заммэра столицы, руководил комплексом экономической политики и развития города. В 2013-2019 гг. он был аудитором Счетной палаты.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Сумма ущерба по одному — 600 млн рублей, по другому — 60 млн.
Возведение первой очереди «Восточного» (стартовый стол для ракет-носителей «Союз», монтажно-испытательные корпуса и т. д.) в 2012-2019 гг. обошлось в 91,9 млрд руб. Генподрядчиком строительства выступал ликвидированный в конце 2016 г. Спецстрой России, чьи функции были переданы в 2017 г. в Минобороны. Во время постройки космодрома были выявлены факты некачественного выполнения работ, а также задержки выплат строителям «Восточного». В марте 2016 г. «Роскосмос» и Газпромбанк подали в суд к Спецстрою иск в 4,1 млрд руб. По фактам злоупотреблений при строительстве космодрома возбуждено еще несколько уголовных дел.
Строительство второй очереди космодрома началось в 2019 г. В ее составе возводится стартовый стол под ракету «Ангара-А5» и сопутствующая инфраструктура, которая должна обеспечить пуск ракеты в 2023 г. согласно поручению президента. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». Источник «Ведомостей», близкий к «Роскосмосу», оценивал реальные требуемые затраты на строительство стартового стола для «Ангары» в 38,7 млрд руб. — на 8 млрд руб. больше изначально заложенных в бюджете. В ноябре того же года Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб.