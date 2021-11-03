В Кремле прокомментировали статью FT об избыточной смертности от COVID-19 в России

«Чтобы получить цифру в 753 000 избыточных смертей во время пандемии для России, FT использовала ежемесячные данные Росстата о смертности от всех причин для расчета общего числа смертей, зарегистрированных в каждом месяце, с тех пор, как в стране был зарегистрирован 100-й случай [COVID-19], а затем вычла из этого число смертей, которые, как ожидалось, произошли бы, если бы пандемия не наступила», — пояснила газета.