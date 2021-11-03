В Кремле прокомментировали статью FT об избыточной смертности от COVID-19 в России
Непонятно, на основе каких критериев газета Financial Times (FT) написала статью, что Россия занимает второе после США место по избыточной смертности от COVID-19, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен использовать эту информацию в качестве первоисточника. Все-таки первоисточником являются, наверное, наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала и приводила соответствующие цифры», — сказал он.
Накануне FT опубликовала аналитический материал, где говорится, что избыточная смертность в России от COVID-19 с начала пандемии составляет 753 000 случаев. Показатель выше на данный момент зафиксирован лишь в США: 748 630 погибших, по данным Университета Джонса Хопкинса. В своих подсчетах издание опиралось на данные Росстата: сравнивались общая смертность в стране с момента появления инфекции «с историческими тенденциями».
«Чтобы получить цифру в 753 000 избыточных смертей во время пандемии для России, FT использовала ежемесячные данные Росстата о смертности от всех причин для расчета общего числа смертей, зарегистрированных в каждом месяце, с тех пор, как в стране был зарегистрирован 100-й случай [COVID-19], а затем вычла из этого число смертей, которые, как ожидалось, произошли бы, если бы пандемия не наступила», — пояснила газета.
Росстат, комментируя полученные данные, заявил, что не комментирует расчеты других лиц, поскольку не видит их методологии. Минздрав публикацию не прокомментировал.
По данным Росстата за сентябрь, с начала пандемии в стране от коронавируса скончались примерно 462 000 человек. По данным оперштаба на 3 ноября, показатель находится на уровне 242 060. Вице-премьер страны Татьяна Голикова пояснила ранее, что сведения разнятся, потому что оперштаб фиксирует лишь те случаи, по которым не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия. Росстат же формирует уточненную статистику.
Сегодня суточный прирост смертей от COVID-19 в России в очередной раз обновил исторический максимум, составив 1189 случаев. В течение 24 часов коронавирус подтвердился у 40 443 человек. Общее число заражений за время пандемии превысило 8,6 млн. На данный момент, по данным оперштаба, COVID-19 болеют 946 145 россиян.