Россияне назвали самые полезные для общества профессии
Больше половины опрошенных россиян — 58% — считают профессию врача наиболее полезной для общества, следует из результатов исследования (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного сервисом по поиску трудоустройства «Работа.ру» среди 5000 граждан из всех регионов страны.
Вторым наиболее частым ответом стала профессия учителя. На нее указали 40% респондентов. Каждый четвертый опрошенный (28%) отметил важность спасателей, а 24% участников опроса заявили о высокой полезности пожарных для общества.
Меньше граждан — 18% — сочли необходимым для других труд ученых. Еще 17% заявили о пользе, которую приносят строители, 14% выделили инженеров, 13% — водителей, а 11% — военных. Каждый десятый опрошенный указал на важное значение поваров. Участники опроса указывали и другие общественно полезные специальности, однако те набрали менее 10% голосов.
Почти все респонденты — 90% — заявили, что для них важно работать по общественно полезной специальности. Однако доля тех, кто уверен, что действительно приносит пользу окружающим, меньше — 81%.
Ранее аналитики компаний «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах» выяснили, что почти половина россиян считают, что для нормального качества жизни и формирования сбережений им достаточно 40 000-70 000 руб. в месяц. Каждый пятый (21,4%) заявил о сумме до 40 000 руб. При этом 70 000-100 000 руб. в месяц хотели бы располагать 19,6% респондентов, 6,9% опрошенных назвали приемлемым доход в 100 000-150 000 руб., а 5,2% — от 150 000 в месяц.