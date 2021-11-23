Россияне назвали самые полезные для общества профессии

Ранее аналитики компаний «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах» выяснили, что почти половина россиян считают, что для нормального качества жизни и формирования сбережений им достаточно 40 000-70 000 руб. в месяц. Каждый пятый (21,4%) заявил о сумме до 40 000 руб. При этом 70 000-100 000 руб. в месяц хотели бы располагать 19,6% респондентов, 6,9% опрошенных назвали приемлемым доход в 100 000-150 000 руб., а 5,2% — от 150 000 в месяц.