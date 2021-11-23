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Общество

Россияне назвали самые полезные для общества профессии

Ведомости

Больше половины опрошенных россиян — 58% — считают профессию врача наиболее полезной для общества, следует из результатов исследования (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного сервисом по поиску трудоустройства «Работа.ру» среди 5000 граждан из всех регионов страны. 

Вторым наиболее частым ответом стала профессия учителя. На нее указали 40% респондентов. Каждый четвертый опрошенный (28%) отметил важность спасателей, а 24% участников опроса заявили о высокой полезности пожарных для общества.

Меньше граждан — 18% — сочли необходимым для других труд ученых. Еще 17% заявили о пользе, которую приносят строители, 14% выделили инженеров, 13% — водителей, а 11% — военных. Каждый десятый опрошенный указал на важное значение поваров. Участники опроса указывали и другие общественно полезные специальности, однако те набрали менее 10% голосов.

Почти все респонденты — 90% — заявили, что для них важно работать по общественно полезной специальности. Однако доля тех, кто уверен, что действительно приносит пользу окружающим, меньше — 81%. 

Ранее аналитики компаний «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах» выяснили, что почти половина россиян считают, что для нормального  качества жизни и формирования сбережений им достаточно 40 000-70 000 руб. в месяц. Каждый пятый (21,4%) заявил о сумме до 40 000 руб. При этом 70 000-100 000 руб. в месяц хотели бы располагать 19,6% респондентов, 6,9% опрошенных назвали приемлемым доход в 100 000-150 000 руб., а 5,2% — от 150 000 в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных